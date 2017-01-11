Стало известно, кому достанется бизнес-империя Трампа

Вашингтон, 11 января. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует доверить управление семейным бизнесом своим сыновьям. Об этом журналистам сообщила представитель политика Шери Диллон.
«Трамп отойдет от руководства своими активами в Trump Organization и передаст все управление своим сыновьям Дону и Эрику», — объяснила она.
Напомним, ранее новый президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Барака Обаму в причастности к созданию запрещенного в России «Исламского государства».
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