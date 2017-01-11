Более 100 российских туристов застряли в аэропорту Таиланда

Москва, 11 января. Более 100 российских туристов не могут вылететь из Таиланда в Москву. Об этом сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

Она пояснила, что российские туристы, которые прилетели в Таиланд по путевкам туроператоров «Корал» и «Пегас», не могут покинуть страну из­-за того, что чартерный и регулярный рейсы «перекрестились».

«До сегодняшнего дня проблем с «перекрещиванием» не было, но сегодня авиационные власти Таиланда сообщили перевозчику, что туристы, прилетевшие регулярным рейсом, не могут улететь чартерным рейсом», — отметила Тюрина.

В свою очередь туроператоры заявили, что до этого у них не было проблем с перевозкой пассажиров разными рейсами. Представители компаний «Корал» и «Пегас» заверил, что в настоящее время решением проблемы занимается авиакомпания, а все туристы, которые застряли в аэропорту Таиланда , обеспечены питанием.