Тиллерсон объяснил, почему считает поднимающуюся Россию «угрозой» для НАТО

Вашингтон, 11 января. Россия якобы представляет угрозу для стран-членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в среду заявил кандидат на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

«Россия представляет угрозу, однако она является непредсказуемой в продвижении своих интересов», — объяснил политик.

Напомним, ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон указал на то, что Вашингтону необходим открытый политический диалог с Москвой.

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