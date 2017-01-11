Трамп заговорил о себе в третьем лице, рассуждая об отношениях с Путиным

Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал быть жестким с Россией, но надеется поладить с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Трамп заверил, что будет жестким с Россией. Он добавил, что справится с этой задачей не хуже, чем кандидат от Демократической партии на выборах в США Хиллари Клинтон. Он обратил внимание, что отношения стран в настоящее время непростые.

«Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это», — подчеркнул избранный президент.

Он отметил, что симпатия Путина к нему является преимуществом.

«Если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом», — заявил он.

Ранее Трамп опроверг слухи о том, что Москва пыталась якобы воздействовать на него и на результаты президентских выборов в США.