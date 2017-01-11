Женщина, похитившая ребенка из больницы три года назад, задержана в Подмосковье

Москва, 11 января. В Подмосковье задержали женщину, которая в 2014 году похитила ребенка из больницы, сообщили представители пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел в 2014 году в городе Дедовск. Женщина похитила ребенка из городской больницы. Месячный мальчик находился в детском отделении медучреждения.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Спустя три года злоумышленницу удалось задержать. Ей оказалась 40-летняя жительница Красногорского района. На данный момент с ней работают следователи, а похищенный мальчик проходит медицинское обследование, передает «Подмосковье сегодня».

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