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Кандидат на пост главы Госдепа сожалеет, что США силой не удержали Крым на Украине
Политика

Кандидат на пост главы Госдепа сожалеет, что США силой не удержали Крым на Украине

Сегодня 20:21
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Тиллерсон заявил, что военная помощь Киеву помешала бы России вернуть Крым

Вашингтон, 11 января. Кандидат на пост главы Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон должен был предоставить военную помощь Украине. Тиллерсон пояснил, что силовой ответ со стороны Украины помешал бы России вернуть Крым.

«США должны были предоставить Украине военную помощь. Я думаю, российское руководство поняло бы силовой ответ», — сказал он.

Кроме того, Тиллерсон заявил, что экономические санкции в отношении России являются «сильным инструментом», использование которого необходимо продолжить. Он также добавил, что Россия намерена вернуть себе главенствующую роль на мировой арене, поэтому шаги Москвы предсказуемы и с ней можно вести переговоры.

комментарии
Кирилл Иванов
#рекс тиллерсон
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