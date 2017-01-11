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Курды готовятся обнародовать конституцию своей автономии в Сирии
Политика

Курды готовятся обнародовать конституцию своей автономии в Сирии

Сегодня 20:20
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Курды готовятся обнародовать конституцию своей автономии в Сирии

Дамаск (Сирия), 11 января. Курдский национальный совет (ENKS) планирует опубликовать конституцию Федерации Северной Сирии. Об этом журналистам сообщил председатель ENKS Михемед Муслим.

Данный документ получил название «Предложения по управлению курдскими районами в Сирии». Курды рассчитывают на то, что столицей автономии станет город Эль-Камышлы.

«Сначала мы намерены представить его сирийскому народу, а затем — общественности России, Европы и всего мира», — пояснил Муслим в интервью Sputnik.

Напомним, ранее стало известно о том, что Турция помешала пригласить курдов на межсирийские переговоры в Астане.

Читайте по теме: Сирия новости 11 января 16:30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Алеппо, в Дамаске ликвидирован полевой командир боевиков

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