Трамп заявил о планах бороться против ИГ вместе с Россией

Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может помочь США в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия может помочь нам бороться с ИГ», — заявил он.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп заявлял о наличии «серьезных идей», которые помогут решить сирийский конфликт, при этом будущий хозяин Белого дома, отмечал, что США и Россия должны действовать в Сирии вместе.

По его словам, взаимодействие США и Россия в борьбе против террористической группировки ИГИЛ приведет к ее полному уничтожению.