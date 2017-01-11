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Трамп заявил о причастности России к хакерским атакам и упрекнул демократов
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    Трамп заявил о причастности России к хакерским атакам и упрекнул демократов

    20:18  11 Января 2017
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    Трамп допустил причастность России к хакерским атакам на США

    Москва, 11 января. Россия и другие страны совершают хакерские атаки на США, заявил избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции.

    «Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия, — выразил мнение Трамп. — Но и другие страны, и другие люди делают это».

    Он обратил внимание, что США подвергается очень большому числу атак хакеров. По мнению Трампа, в частности, угроза исходит со стороны Китая.

    Избранный президент заявил, что намерен принять решительные меры, чтобы обезопасить страну. Он также заметил, что для этого в США есть все возможности.

    Трамп добавил, что Демократический национальный комитет был совершенно беззащитен против киберпреступников, в то время как республиканцы были защищены от хакеров.

    Ранее Трамп заявил, что надеется поладить с президентом России Владимиром Путиным.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дональд трамп
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