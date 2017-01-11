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Жестче, чем Клинтон: Трамп описал два сценария развития отношений с Путиным
Политика

Жестче, чем Клинтон: Трамп описал два сценария развития отношений с Путиным

Сегодня 19:59
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Жестче, чем Клинтон: Трамп описал два сценария развития отношения с Путиным

Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он не исключил и другой сценарий.

Трамп обратил внимание, что симпатия Путина к нему является преимуществом. Однако он пообещал, что будет жестким с Россией не менее, чем это могла бы сделать кандидат на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это», — заключил избранный президент США.

Ранее Трамп заявил, что Москва никогда не пыталась воздействовать на него. Таким образом он опроверг слухи о влиянии России на него и на результаты выборов президента в США.

комментарии
Катерина Тимошенская
#владимир путин #дональд трамп
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