Жестче, чем Клинтон: Трамп описал два сценария развития отношения с Путиным

Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он не исключил и другой сценарий.

Трамп обратил внимание, что симпатия Путина к нему является преимуществом. Однако он пообещал, что будет жестким с Россией не менее, чем это могла бы сделать кандидат на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это», — заключил избранный президент США.

Ранее Трамп заявил, что Москва никогда не пыталась воздействовать на него. Таким образом он опроверг слухи о влиянии России на него и на результаты выборов президента в США.