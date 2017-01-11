Профессиональная армия позволит поднять качество образования в России

Москва, 11 января. Создание профессиональной армии в России позволит повысить спрос на качественное образование. Так считает проректор РАНХиГС Иван Федотов.

По мнению эксперта, сейчас спрос якобы страдает из-за всеобщей воинской обязанности.

«Если человеку нужно не знание, а возможность четыре года не ходить в армию, все будут получать диплом ради диплома», — объяснил он в интервью изданию «Известия».

Напомним, ранее стало известно о том, что правительство РФ предложило разрешить служить по контракту мужчинам без высшего профессионального образования.

Читайте по теме: Путин рассказал, что составляет основу системы образования в России