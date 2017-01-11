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Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада
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Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Сегодня 20:05
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Первые шаги: подписание соглашения о перемирии в Вади-Барада попало на видео

Даер Канон, 11 января. Сирийские оппозиционеры и представители легитимной власти страны подписали первоначальное соглашение о перемирии в районе долины Вади-Барада, что к северо-западу от Дамаска. Источник Федерального агентства новостей передал в редакцию видео, на котором запечатлен процесс согласования документа.

Напомним, ранее правительственные СМИ Сирии сообщали о том, что власти договорились о пропуске боевиками рабочих к разрушенной водонасосной станции «Айн аль-Фиджи», что в районе долины Вади-Барада. В свою очередь оппозиционные силы согласились ее покинуть в обмен на амнистию или эвакуацию в другие районы. При этом боевики должны сдать тяжелое вооружение и позволить сирийской армии занять долину.

Полученная запись демонстрирует процесс урегулирования соглашения в ряде населенных пунктов, находящихся к северо-востоку от Дамаска. Группа людей возле палаток похожих на те, в которых происходит сдача оружия, вероятно местные жители-повстанцы из сел Даер Канон, Даер Мкарен и Кфаер Аззеэт, которые согласились на такое развитие ситуации. Подписание соглашения о перемирии осуществляется благодаря посредничеству российской стороны, флаг которой можно заметить на видео.

Первые шаги: подписание соглашения о перемирии в Вади-Барада попало на видео

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Сергей Чемеков
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