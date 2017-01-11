ДНР сообщила, что ВСУ возобновили обстрел донецкого аэропорта

Донецк, 11 января. Украинские военные ведут обстрел территории донецкого аэропорта, ВСУ пустили в ход минометы и гранатометы, сообщил представитель министерства обороны Донецкой народной республики.

«В данный момент мы фиксируем обстрел территории Донецкого аэропорта со стороны позиций вооруженных сил Украины», — заявил представитель ведомства, передает РИА Новости.

В Минобороны ДНР также подчеркнули, что противник использует минометы и гранатометы различных типов. Напомним, что территория донецкого аэропорта уже не раз становилась предметом ожесточенных боев, так как это стратегически важный объект.