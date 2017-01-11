Захарова нашла единственное «правдивое слово» в докладе о влиянии РФ на Трампа

Москва, 11 января. Единственное, что было правдой в американском докладе о влиянии России на выборы в США, — это существование Дональда Трампа, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова назвала все слухи о якобы попытках России повлиять на выборы в США «умопомрачительной ересью». Она обратила внимание, что слухи рождают на пустом месте и не имеют никаких оснований.

Она также выделила вопрос одной корреспондентки, которая поинтересовалась, неужели в докладе нет ни одного правдивого слова.