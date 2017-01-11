Роскосмос назвал вероятную причину крушения грузовика «Прогресс МС-04»

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Москва, 11 января. В Роскосмосе сообщили, что приоритетной версией крушения космического грузовика «Прогресс МС-04» является неисправность третьей ступени ракеты-носителя. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Наиболее вероятная причина аварии - вскрытие бака «О» третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя», — говорится в сообщении.

В результате этих факторов произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя, что привело к крушению космического корабля.

Стоит напомнить, что 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур стартовал грузовой космический корабль «Прогресс МС-04», который должен был доставить груз на Международную космическую станцию. На 382-й секунде полета связь с кораблем была потеряна.