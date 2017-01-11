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Украина отказывается возобновлять подачу воды в ЛНР
Новороссия

Украина отказывается возобновлять подачу воды в ЛНР

Сегодня 19:38
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Украина отказывается возобновлять подачу воды в ЛНР

Луганск, 11 января. Украина по-прежнему не возобновила подачу воды на территорию Луганской народной республики с Петровского водозабора, который контролируют ВСУ. Об этом в среду заявил глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин.

По словам Иванушкина, Луганск добросовестно платит за поставки, однако украинская сторона нарушает условия соглашения.

«Мы работаем в прежнем дежурном режиме, нам воды не достаточно»,  — подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий указал на то, что стороны конфликта в Донбассе договорились о поставках воды.

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