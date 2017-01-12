Морпехи Северного флота тренируются в ночных стрельбах
Североморск, 12 января. Береговые войска Северного флота приступили к ночным занятиям по огневой подготовке.
Бойцы морской пехоты тренируются вести огонь в ночных условиях из штатного стрелкового оружия, на полигонах применяются снайперские винтовки СВД, пулеметы и автоматы Калашникова, и ручные гранатометы РПГ-7. Для проведения ночных стрельб, которые являются обязательным элементом в подготовке морпехов СФ, на полигонах проводится специальная подготовка по подсветке мишеней, также бойцы используют трассирующие боеприпасы для контроля точности стрельбы. Применение трассирующих боеприпасов требует тщательного ухода за личным стрелковым оружием.
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