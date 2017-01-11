ДНР сообщила о визите в Донецк трех известных российских актеров

Донецк, 11 января. Народные артисты России Александр Панкратов-Черный, Александр Пашутин и Ольга Науменко в марте приедут в Донецкую народную республику, сообщил директор концертного агентства в Донецке «RS» Роман Смотров.

Известные российские актеры выступят на сцене в Донецке со спектаклем «Провинциальные истории». Представление состоится в Центре славянской культуры Донецка 4 марта.

«В нем примут участие известные российские актеры театра и кино Александр Панкратов-Черный, Александр Пашутин и Ольга Науменко», — уточнил Смотров.

Он добавил, что также в ДНР приедут артисты Владимир Демидов и Василий Стоноженко.

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