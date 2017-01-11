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Сенатору не удалось спровоцировать Тиллерсона на жесткую критику ВКС РФ в Сирии
Политика

Сенатору не удалось спровоцировать Тиллерсона на жесткую критику ВКС РФ в Сирии

Сегодня 19:27
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Тиллерсон не считает действия ВКС России в Сирии преступлениями

Вашингтон, 11 января. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон отказался называть действия России на территории Сирии преступными.

В ходе слушаний в конгрессе сенатор задал агрессивный вопрос Тиллерсону о действиях России в Сирии. «Да, это неприемлемое поведение»,  — ответил бывший глава Exxon Mobil.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что не готов называть действия российской стороны военным преступлением, сославшись на недостаток информации и отсутствие доказательств этого. «Я бы хотел подтверждения от (разведывательных. — Прим. ФАН.) учреждений, которые предоставили бы мне непререкаемые факты»,  — пояснил он.

Напомним, власти РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные тщательно проверяют поступающие разведданые перед тем, как нанести авиаудары по позициям боевиков в Сирии. Обвинения в адрес Москвы в нанесении ударов по гражданским объектам САР никогда не подкреплялись полноценной доказательной базой. 

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Ксения Тасманова
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