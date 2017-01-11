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Пьяный москвич метнул нож в трехлетнего сына и напал на врача скорой помощи
Происшествия

Пьяный москвич метнул нож в трехлетнего сына и напал на врача скорой помощи

Сегодня 19:09
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Пьяный москвич метнул нож в трехлетнего сына и напал на врача скорой помощи

Москва, 11 января. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который ранил ножом своего ребенка, а после приезда «скорой» напал на  врачей. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Александр Князев.

Инцидент произошел в одной из московских квартир на улице Дубнинской. Между супружеской парой произошел конфликт после совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры мужчина бросил нож, ранив своего трехлетнего ребенка. Пьяные родители вызвали «скорую», однако после прибытия медиков, мужчина начал угрожать им расправой.

Медики были вынуждены вызвать полицию. В результате на место событий прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал буйного отца. Ребенок был госпитализирован в одну из столичных клиник.

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Кирилл Иванов
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