Пьяный москвич метнул нож в трехлетнего сына и напал на врача скорой помощи

Москва, 11 января. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который ранил ножом своего ребенка, а после приезда «скорой» напал на врачей. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Александр Князев.

Инцидент произошел в одной из московских квартир на улице Дубнинской. Между супружеской парой произошел конфликт после совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры мужчина бросил нож, ранив своего трехлетнего ребенка. Пьяные родители вызвали «скорую», однако после прибытия медиков, мужчина начал угрожать им расправой.

Медики были вынуждены вызвать полицию. В результате на место событий прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал буйного отца. Ребенок был госпитализирован в одну из столичных клиник.