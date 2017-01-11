Жириновский объяснил слезы Обамы во время прощальной речи

В Избранное

Москва, 11 января. Деятельность главы США Барака Обамы оказалась провальной по всем пунктам, но слезы во время прощальной речи означают, что в Обаме еще осталась капля совести, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский считает, что политика Барака Обамы усилила нестабильность в Сирии и Ираке, из-за чего на свет появилось новое террористическое образование — запрещенное в РФ «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

«Ведь это Америка вторглась в Ирак и распустила армию Саддама Хусейна, ее офицеры – сунниты – оказались выброшены на улицу и оплеваны, они и составили костяк будущей армии ИГ. А потом администрация Обамы поддерживала боевиков, которые сражались против Асада в Сирии, эти деньги и средства, в том числе, попали и ИГ», — обозначил свою позицию по данному вопросу Жириновский, сообщает ИА «Народные новости».

При Обаме произошел госпереворот на Украине, отметил российский политик. Обама привел отношения с Россией к состоянию холодной войны. Обама не выполнил данные в начале карьеры обещания. Тем не менее, Жириновский считает, что слезы Обамы во время прощальной речи свидетельствуют о том, что у него остались крохи совести и он сам понимает, что наделал.

* Организация запрещена на территории РФ.