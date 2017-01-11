Орешкин отметил рост экономики в начале 2017 года

Москва, 11 января. В 2017 году российская экономика продемонстрирует рост. Об этом в среду рассказал министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

«В 2017 год экономика входит более уверенно, в состоянии экономического роста. Отмечали рост позитивных настроений у бизнеса», — пояснил Орешкин.

Министр также указал на то, что некоторые сектора экономики уже продемонстрировал улучшение динамики.

Напомним, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин поведал о том, что в марте будет завершена подготовка плана, направленного на ускорение роста экономики страны.

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