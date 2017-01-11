Следователь в Самаре спас мужчину от самоубийства после смерти возлюбленной

Самара, 11 января. Следователь в Самарской области предотвратил самоубийство мужчины после смерти его возлюбленной, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В полицию поступило сообщение о смерти жительницы города Новокуйбышевск. По словам источников, она совершила самоубийство.

Следователь отправился на квартиру к ее сожителю, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

В указанной квартире на улице Свердлова он обнаружил не только тело женщины, но и рядом лежащего мужчину, который пытался свести счеты с жизнью. Сожителя погибшей удалось спасти, рассказали в следственных органах.

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