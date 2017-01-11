Доставка помощи жителям сирийского Дейр-эз-Зора, страдающим от голода, попала на видео

Дейр-эз-Зор, 11 января. Жители блокированного боевиками ИГ (организация запрещена в России — прим. ред.) сирийского города Дейр-эз-Зор получили долгожданную порцию гуманитарной помощи. Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором запечатлен момент сброса «посылки».

Сообщается, что неизвестный транспортный самолет произвел сброс продуктов питания, предоставляемых Всемирной продовольственной программой. Груз содержал несколько мешков риса, чечевицы, бобов и масло, которые будут переданы голодающим жителям осажденного населенного пункта.

На записи видно, как группа добровольцев из сирийского Красного полумесяца собирает сброшенную предположительно с российского транспортного самолета Ил-76 гуманитарную помощь. Коробки с продовольствием выбрасываются из самолета одна за другой, после чего на парашютах спускается на землю. Далее ее собирают, грузят в грузовики и отправляют мирным жителям. Необходимо отметить, что по данным сирийских властей, в Дейр-эз-Зоре в настоящее время проживает порядка 18 тысяч семей.

Город до сих пор блокирован боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ, поэтому переброску проводят с большой осторожностью.