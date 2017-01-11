Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

США, 11 января. Дилан Риф, убивший девять человек в Чарлстоне, приговорен к смертной казни, пользователи Twitter ищут Сашу Обаму, Иванка Трамп не будет работать в Белом Доме.

Чарлстонский стрелок приговорен к смерти

Жюри присяжных в федеральном суде Чарлстона, Южная Каролина, вынесло смертный приговор Дилану Руфу, признанному виновным в убийстве девяти темнокожих прихожан местной церкви. После трех часов совещания присяжные единогласно вынесли вердикт, приговорив Руфа к высшей мере наказания за совершение преступлений, продиктованных расовой ненавистью.

17 июня 2015 года Руф проник в здание Африканской методистской епископальной церкви в Чарлстоне и расстрелял находившихся внутри прихожан из пистолета. Правоохранительные органы США выдвинули против Руфа обвинения по 33 пунктам.

В ходе судебного процесса Руф отказался от услуг адвокатов и защищал себя самостоятельно. Свой поступок он объяснил так: «Я чувствовал, что должен сделать это». Произнося последнее слово, подсудимый отказался раскаяться в содеянном.

Необходимо отметить, что Руф стал первым преступником в США, приговоренным к высшей мере наказания за совершение преступлений, продиктованных расовой ненавистью.

Большинство избирателей хотят, чтобы Трамп удалил свою страницу в Twitter

Большинство избирателей в США считают, что избранный президент Дональд Трамп должен удалить свой личный аккаунт в социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннилэкским университетом.

64% опрошенных утвердительно ответили на вопрос: «Как вы можете знать, Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании делал противоречивые заявления на своей личной странице в Twitter. Как вы считаете, в качестве президента Дональду Трампу следует оставить его личный аккаунт в Twitter или нет?» Более 70% среди респондентов, выступивших за удаление личной страницы избранного президента США из соцсети, — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Иванка Трамп не получит пост в Белом Доме

Иванка Трамп, дочь избранного президента США Дональда Трампа, не будет работать в администрации своего отца. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на официальные источники.

Предполагается, что Иванка Трамп также покинет руководящие посты в организации своего отца и переедет в Вашингтон следом за мужем, Джаредом Кушнером, который, как было объявлено ранее, займет один из ключевых постов в администрации своего тестя.

Где Саша?! Пользователи Twitter потеряли дочь Барака Обамы

В то время как мировые СМИ активно обсуждают важнейшие темы, которые затронул Барак Обама в своей последней официальной речи в качестве главы государства, пользователи соцсетей теряются в догадках, где же была во время выступления отца младшая дочь нынешнего президента США Саша Обама.

На фотографиях и видеозаписях, сделанных в ходе прощального выступления Обамы в Чикаго, запечатлены жена президента Мишель и его старшая дочь Малия, в то время как младшая, пятнадцатилетняя Саша, пропустила речь отца.

Пользователи социальный сетей высказывают разные предположения на этот счет.

«Где Саша?» — пишет один из пользователей Twitter — «Ребенок спит в своей постели, с утра она была в школе. Вы же знаете, Мишель шутить не любит».

Наиболее радикальное предположение гласит: «Тем, кто спрашивает, где Саша. Вероятно, она в Белом доме, в одиночку ставит капканы на Дональда Трампа».

Впрочем, согласно поступившему позднее официальному заявлению представителя Белого Дома, младшая дочь президента отсутствовала в Чикаго, так как сдавала в это время экзамен в школе.

В Лос-Анджелесе откроется музей Джорджа Лукаса

Создатель киносаги «Звездные войны» режиссер Джордж Лукас решил, что его собственный музей кино будет возведен в Лос-Анджелосе.

Согласно первоначальному решению кинорежиссера, музей должен был располагаться на берегу озера Мичиган в Чикаго, однако под давлением местных экологических активистов Лукас согласился перенести его в другой город.

Из двух разработанных архитекторами концепций музея – для Лос Анджелоса и Сан-Франциско – Лукас после долгого обсуждения выбрал первую. Здание будет построено в парковой зоне на юге города, в непосредственной близости от университета, в киношколе которого кинорежиссер учился в 70-е.

Лукас заявил о намерении самостоятельно финансировать проект, стоимость которого составит более миллиарда долларов.

В музее, которому режиссер дал имя Музея искусства повествования, будет представлено множество фотографий, фильмов и видеороликов, а также тысячи предметов, отобранных из личной коллекции Лукаса, в том числе реквизит со съемок не только «Звездных войн», но и «Волшебника страны Оз» Виктора Флемминга ( 1939) и «Касабланки» Майкла Кертиса (1946) и других фильмов.