Врио главы Калининградской области призвал к истреблению бобров

Калининград, 11 января. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил законодательно признать бобров вредными животными.

Руководитель области счел, что именно деятельность бобров негативно сказывается на состоянии земель в регионе. Алиханов предложил не только выдавать круглогодичные лицензии на отстрел этих животных, но и законодательно признать каждого бобра вредным животным, чтобы их поголовье можно было истреблять даже без лицензии. Вот тогда и жизнь в Калининградской области наладится.

В середине прошлого века в Китае прозвучал призыв поголовно уничтожать воробьев как вредителей с целью спасения от птиц урожая. В результате «войны с воробьями» от голода погибли от 10 до 30 миллионов человек.