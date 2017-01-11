СБУ простила Билану «антиукраинскую позицию»

Киев, 11 января. Служба безопасности Украины отказалась идти на поводу у крымско-татарского телеканала АTR, призывавшего внести певца Диму Билана в черный список и запретить ему въезд в страну.

«Органами СБУ решение о запрете въезда на Украину указанному вами гражданину РФ на данный момент не принималось», — приводит ответ службы издание «Обозреватель».

Отмечается, что ATR просил запретить въезд на Украину Билану, в качестве повода указав его участие в концерте в Крыму. Канал расценил это как «антиукраинскую» позицию.

Ранее сообщалось, что власти Украины также не будут выступать против въезда Александра Панайотова, которого в СМИ называли главным кандидатом на участие в «Евровидении» от России.