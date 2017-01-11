Сирия: РФ зафиксировала четыре нарушения в провинциях Хама и Латакия за сутки

Москва, 11 января. Российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня в Сирии, сообщили в министерстве обороны России со ссылкой на информационный бюллетень Центра по примирению сторон.

Российская сторона за последние сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня в Сирии. Известно, что три обстрела были совершены в Хаме, и еще один — в Латакии.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 15 нарушений, из них в провинциях: Алеппо – пять, Деръа – три, Дамаск – два, Хама – два, Хомс – два, Идлиб – одно», — уточняется в бюллетене.

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