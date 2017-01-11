ИГ разместило в Сети видео с похищенным на Филиппинах гражданином Германии

Москва, 11 января. Сторонники террористической группировки «Абу Сайяф», которая действует на территории Филиппин и связана с организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), опубликовали видео, на котором запечатлен гражданин Германии, похищенный боевиками в 2016 году. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным агентства, «Абу Сайяф» объявила о захвате двух немцев в начале ноября 2016 года. Как утверждал главарь группировки Муамар Аскали, в их руках оказались 70-летний Юген Кантнер, а также его спутница Сабрина, которая позднее скончалась.

Также известно, что граждане Германии были похищены в море недалеко от острова Таганак, который расположен в южной островной провинции Тави-Тави.

Стоит отметить, что террористическая группировка «Абу Сайяф» несет ответственность за крупнейшие теракты на территории Филиппин. При этом все боевики «Абу Сайяф» присягнули на верность террористической группировке ИГ.