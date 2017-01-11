Тиллерсон призвал к открытому диалогу между Россией и США

Вашингтон, 11 января. Вашингтону нужен «открытый и искренний диалог» с Москвой, убежден кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон.

«США нужен открытый и искренний диалог с Россией», — заявил Рекс Тиллерсон во время слушаний в сенатском комитете по иностранным делам. Слушания были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

Тиллерсон при этом считает, что Россия на данный момент «представляет угрозу». Москва, как он заметил, «не является непредсказуемой в продвижении своих интересов». По мнению Тиллерсона, союзники США по НАТО совершенно верно беспокоятся насчет «поднимающейся» России.