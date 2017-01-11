Тиллерсон считает санкции важным инструментом политики

Вашингтон, 11 января. Кандидат на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон считает экономические санкции важным инструментом внешней политики.

«Наше руководство требует конкретных действий, направленных на улучшение жизни людей по всему миру», — подчеркнул Тиллерсон на слушаниях в сенате США.

Напомним, ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил о том, что российская сторона якобы не учитывает интересы Вашингтона.

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