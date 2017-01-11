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Тиллерсон считает санкции важным инструментом политики
Политика

Тиллерсон считает санкции важным инструментом политики

Сегодня 19:25
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Тиллерсон решил сделать ставку на экономические санкции

Вашингтон, 11 января. Кандидат на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон считает экономические санкции важным инструментом внешней политики.

«Наше руководство требует конкретных действий, направленных на улучшение жизни людей по всему миру», — подчеркнул Тиллерсон на слушаниях в сенате США.

Напомним, ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил о том, что российская сторона якобы не учитывает интересы Вашингтона.

Читайте по теме: Реверансы перед волками: зачем Тиллерсон подготовил для Сената страшилки о России

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