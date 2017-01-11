Главные новости 11 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 11 января.

Новый министр иностранных дел Канады Христя Фриланд не сможет приехать в Россию, так как находится в санкционном списке. Москва напомнила Оттаве условия снятия санкций с нового главы МИД Канады.

Ученые разглядели на поверхности Луны предмет, который напоминает позвоночник животного. Да-да, ученые разглядели на Луне 130-метровый позвоночник.

Авторам доклада ЦРУ даже не приходит в голову тот факт, что многие американцы действительно могут считать политику США лицемерной, а ее политиков — лживыми. ЦРУ обвиняет Путина, потому что недооценивает роль социальных масс-медиа.

У российского правительства есть все ресурсы для того, чтобы сохранить социальные выплаты гражданам страны в 2017-2019 годах Топилин уточнил сроки индексации пенсий и единовременной выплаты пенсионерам.

Страшная автокатастрофа с участием автомобиля «скорой помощи» и грузовиков, в результате которой погибли люди, произошла на Сахалине. Пять человек погибли в жутком ДТП со скорой и грузовиками на Сахалине.

Мужчина напал на девочку в номере отеля в Санкт-Петербурге. Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в номере отеля.

На авиабазу «Хмеймим» прибыли четыре Су-25 ВКС РФ, армия правительства Сирии начинает масштабное наступление на востоке Алеппо. Сирия новости 11 января 07:00: четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим», САА начинает наступление на востоке Алеппо.

Женщина захоронила тела своих обгоревших при пожаре детей в подвале дома в Ставропольском крае и скрылась в Дагестане. Жительница Ставрополья закопала погибших при пожаре сыновей в подвале.

По словам 17-летней девушки, ее родная мать использовала ее как сексуальный объект на протяжении нескольких лет. Юная петербурженка обвинила мать в сексуальных домогательствах.

Геофизики из Японии смогли установить ранее неизвестный элемент ядра Земли — третий после железа и никеля. Согласно результатам их исследований, этим элементом является кремний Японские геофизики нашли «потерянный элемент» ядра Земли.