«Джебхат ан-Нусра» планировала убийство начальника МВД в Дагестане

Ростов-на-Дону, 11 января. Два жителя Дагестана предстали перед судом по подозрению в планировании убийства начальника полиции МВД России по Буйнакску по указанию «Джебхат ан-Нусры».

Один из обвиняемых незаконно проник на территорию Сирии и вступил в террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), после чего вернулся в Дагестан с целью покушения на начальника полиции. Он завербовал своего подельника экстремистской пропагандой и склонил к участию в террористической группировке. Боевики были задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы.