Тиллерсон отказался признать Крым российским

Вашингтон, 11 января. Крым не является законной территорией России, заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон обозначил свою позицию по вопросу присоединения Крыма к России.

«Они (власти России. — Прим. ФАН) взяли территорию, которая им не принадлежала», — высказал он мнение.

Он также уточнил, что не признает Крым территорией России. По его мнению, на эти действия Москвы необходимо было дать «сильный ответ».

«Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться», — предположил он.

Ранее Тиллерсон заявил, что российские власти своими недавними действиями не учитывали интересы Вашингтона.