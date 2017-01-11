РПЦ передадут одно из зданий Российской национальной библиотеки в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 января. Российская национальная библиотека приняла решение передать Русской православной церкви одно из своих зданий, расположенное на Обводном канале Петербурга. Об этом в среду заявил гендиректор РНБ Александр Вислый.

По его словам, здание станет собственностью РПЦ до 1 сентября. Вислый полагает, что передача данного объекта вызовет меньше возмущений, чем передача Исаакиевского собора.

«Там очень ценный фонд, там хранятся личные библиотеки. Есть распоряжение правительства: передать здание в течение 5 месяцев с момента ввода в эксплуатации второй очереди», — отметил он, выступая на пресс-конференции.