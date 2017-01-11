Тиллерсон не объяснил Сенату, какие действия РФ не учитывают интересов США

Москва, 11 января. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон сегодня заявил, что российские власти своими недавними действиями не учитывали интересы Вашингтона.

«В то время как Россия ищет уважения и значимости на международной сцене, ее недавние действия не учитывают американские интересы», — сообщил он в ходе слушаний по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям. При этом Тиллерсон не уточнил, какие именно действия Москвы расходились с ожиданиями США.

Кроме того, бизнесмен и бывший глава Exxon Mobil указал на якобы исходящую угрозу как со стороны России, так и со стороны Китая.

Читайте также: Демократы готовятся заблокировать назначение Тиллерсона в сенате США.