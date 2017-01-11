Audi выводит из России сразу пять моделей автомобилей

Москва, 11 января. Автоконцерн Audi принял решение отказаться от поставок на территорию Российской Федерации сразу пяти моделей автомобилей. Об этом в среду сообщила пресс-служба российского представительства Audi.

Согласно предварительной информации, компания не хочет оснащать модели A3, А5, ТТ, R8 и А1 Sportback системами экстренного реагирования при авариях «Эра-ГЛОНАСС».

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство автоконцерна Audi отложило выход нового автомобиля Q2 на рынок России.

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