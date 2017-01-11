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Киев пытался помочь Клинтон победить на выборах президента США
Политика

Киев пытался помочь Клинтон победить на выборах президента США

Сегодня 18:13
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Киев пытался помочь Клинтон победить на выборах президента США

Вашингтон, 11 января. Украинские власти пытались раздобыть информацию, которая помешала бы Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США. Об этом сообщает американская газета Politico.

По данным издания, власти Украины вели активную деятельность с целью повлиять на результаты выборов президента США, а именно, помочь кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон занять президентское кресло.

В ходе предвыборной кампании на пост президента США украинские чиновники искали любую информацию, которая могла навредить имиджу Дональда Трампа. Одним из таких примеров является публикация документов о связи главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. В августе 2016 года Киев опубликовал копии документов, которые якобы свидетельствуют о получении Манофортом 12 миллионов долларов от украинской «Партии регионов», однако подтверждений этому не нашлось.

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Кирилл Иванов
#хиллари клинтон
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