Назван самый мощный смартфон 2016 года

Москва, 11 января. Эксперты назвали самым производительным смартфоном прошлого года детищe американского IT-гиганта Apple iPhone 7 Plus.

Профильные СМИ провели широкомасштабный опрос среди пользователей, по результатам которого самым производительным гаджетом 2016 года признана седьмая модель iPhone Plus, набравшая в поддержку более 180 тысяч голосов. На второй строчке рейтинга самых шустрых смартфонов все то же «яблочное» устройство — iPhone 7 со, за которое проголосовали 174 тысячи владельцев. Замыкает тройку лидеров китайский гаджет OnePlus 3T, число фанатов которого на десять тысяч голосов меньше, чем у смартфона на второй строчке рейтинга.



