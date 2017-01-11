Жительница Чечни хотела вступить в ряды ИГ и уехать в Сирию

Грозный, 11 января. Жительница Чечни Хава Умиева была задержана силовиками при попытке выехать в Сирию.

Жительница Надтеречного района намеревалась присоединиться к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), однако действия оперативных сотрудников пресекли эту попытку. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. По данным чеченской прокуратуры за несколько лет в Сирию из Чеченской Республики выехало свыше 600 человек, возбуждено около 500 уголовных дел, 340 человек объявлены в международный розыск.