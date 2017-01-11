Американские спецслужбы напомнили Трампу гестапо

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Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп обвинил американские спецслужбы в том, что они кормят СМИ сфабрикованной информацией, чтобы очернить его.

Об этом политик заявил, комментируя недавнее сообщение одного из американских изданий, которое сообщило со ссылкой на источник в спецслужбах о том, что у России есть компромат на Трампа.

«Спецслужбы вообще никогда не должны допускать подобных «утечек» фейковых новостей в прессу. Контрольный выстрел в голову. Мы что, живем в нацистской Германии?» — пишет Трамп в Twitter.