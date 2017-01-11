Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Спорт
Футбол остается спортом номер один в России – Сорокин
Политика
Американские спецслужбы напомнили Трампу гестапо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американские спецслужбы напомнили Трампу гестапо

    18:11  11 Января 2017
    4224

    Американские спецслужбы напомнили Трампу гестапо

    Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп обвинил американские спецслужбы в том, что они кормят СМИ сфабрикованной информацией, чтобы очернить его.  

    Об этом политик заявил, комментируя недавнее сообщение одного из американских изданий, которое сообщило со ссылкой на источник в спецслужбах о том, что у России есть компромат на Трампа.

    «Спецслужбы вообще никогда не должны допускать подобных «утечек» фейковых новостей в прессу. Контрольный выстрел в голову. Мы что, живем в нацистской Германии?» — пишет Трамп в Twitter.

    Автор: Геннадий Плющев
    #дональд трамп
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Медведев: Фильмы с Толоконниковым войдут в золотой фонд отечественного кинематографа

        16:34 16 Июля 2017 174
        Читать
        16:20
        Вчера

        Брата Роухани арестовали в Иране за финансовые преступления
        13:00
        Вчера

        Взрыв прогремел на севере провинции Латакия в Сирии, есть жертвы
        12:37
        Вчера

        Семь авиакомпаний оштрафованы за задержки рейсов в аэропортах Москвы

        12:23
        Вчера

        Около 40 детей из Грузии пострадали в ДТП с автобусом в Турции
        11:23
        Вчера

        Названа причина смерти Владимира Толоконникова

        Как киевских бабушек согнали на митинг обманутых пенсионеров и снова кинули, а депутату поставили фингал

        10:58 14 Июля 2017 2283

        Сирия: кровавый бой с террористами в Джобаре под Дамаском — ФАН публикует видео

        17:44 12 Июля 2017
        12372

        Тушить цех Кировского завода мешают частные машины на дорогах и возле цеха

        13:10 12 Июля 2017
        1403

        Верховную Раду Украины блокировали националисты с палками и пиротехникой

        19:20 11 Июля 2017
        6545

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017
        11864
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минтранс РФ решит вопрос с ограничением полетов Georgian Airways в течение недели

        Минтранс РФ решит вопрос с ограничением полетов Georgian Airways в течение недели

        11:54   16 Июля 2017
        156
        Макрон сообщил о прорыве Москвы и Парижа по взаимодействию в Сирии

        Макрон сообщил о прорыве Москвы и Парижа по взаимодействию в Сирии

        11:32   16 Июля 2017
        536
        Россиянки Веснина и Макарова выиграли «Уимблдон» в парном разряде

        Россиянки Веснина и Макарова выиграли «Уимблдон» в парном разряде

        1:35   16 Июля 2017
        485
        Геращенко показал последнее СМС от Вороненкова

        Геращенко показал последнее СМС от Вороненкова

        23:18   15 Июля 2017
        5363