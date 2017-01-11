Воробьев усомнился в плюсах расширения ЧМ по футболу до 48 команд

Москва, 11 января. Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев уверен, что увеличение числа участников чемпионата мира является популистским шагом, который может ухудшить спортивную составляющую турнира.

Накануне совет ФИФА принял решение увеличить число участвующих в мундиале национальных сборных с 32 до 48. Изменение вступит в силу на ЧМ-2026.

«Это в достаточной степени популистский шаг, несмотря на то что приводятся расчеты, по которым доходность ЧМ при расширении на 16 команд повысится более чем на €600 млн. Но эти расчеты не были вынесены на экспертизу общественности», — сказал Воробьев в интервью газете «Известия».

Бывший генсек РФС предположил, что ряд затрат на проведение турнира, в частности, на обеспечение безопасности, проживание игроков, премиальные и т.п, с увеличением команд тоже возрастут. Не исключено, что в итоге расходы превысят прибыль.

«Безусловно, размывается интерес — не будет концентрации. Все-таки большинство хочет смотреть игры равных команд», — добавил он.