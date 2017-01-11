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Сирия новости 11 января 19:30: соглашение между армией и оппозиционерами в Дамаске, террористы ИГ попали в котел в Ракке
Политика

Сирия новости 11 января 19:30: соглашение между армией и оппозиционерами в Дамаске, террористы ИГ попали в котел в Ракке

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Сирия новости 11 января 19:30: соглашение между армией и оппозиционерами в Дамаске, террористы ИГ попали в котел в Ракке

Сирия, 11 января. В долине Вади Барада в провинции Дамаск было достигнуто важное соглашение между сирийской армией и отрядами вооруженной оппозицией, в Ракке террористы ИГ оказались в окружении. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

В долине Вади Барада к северо-западу от Дамаска было достигнуто принципиальное соглашение между Сирийской арабской армии и командованием отрядов вооруженной оппозиции.  Согласно этому соглашению, часть боевиков сложит оружие и будет амнистирована, в то время как остальным позволят беспрепятственно покинуть долину. Правительственные войска в свою очередь начнут работу по разминированию района. После этого в населенный пункт Айн эль-Фиджа прибудут специалисты для устранения ущерба, нанесенного в результате действий боевиков станции водоснабжения, которая на 80% обеспечивает водой сирийскую столицу.

Решив таким образом поставленные задачи в долине Вади Барада, которая была в последние недели основным очагом напряженности в провинции, правительственные войска начали наступление на позиции вооруженных боевиков в районе Джобар, одном из пригородов Дамаска. Источники сообщают, что сирийская артиллерия обстреляла позиции вооруженных формирований в районе в ответ на многократное нарушение ими режима прекращения огня.

Провинция Латакия

В стратегически важном пункте – нагорье Джебель аль-Акрад  на севере провинции Латакия – продолжаются столкновения между силами сирийской армии и боевиками.  Источники в оппозиции сообщают, что артиллерия правительственных войск обстреляла позиции вооруженных формирований в районе населенных пунктов Аль-Хадар и Аль-Хадада.

Сирийская армия ведет огонь по позициям боевиков

Провинция Алеппо

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе населенного пункта Бурдж Усама в южной части провинции Алеппо.

На западе провинции правительственные войска также продолжают наращивать давление на боевиков: ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям вооруженных формирований в районе населенного пункта Кафранаха.

Провинция Хомс

В провинции Хомс один из боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** расстрелял своих «товарищей по оружию». Перед этим, как сообщают источники, он также отравил их еду. Причины инцидента остаются неизвестными.

Артиллерия правительственных войск, в свою очередь, обстреляла позиции боевиков в районе населенного пункта Эр-Растан в 20 км к северу от Хомса.

Провинция Даръа

На севере провинции Даръа ВВС Сирии продолжают наносить удары по позициям боевиков западнее города Даиль.

Самолет ВВС Сирии

Провинция Идлиб

Самолет, предположительно принадлежащий силам международной антитеррористической коалиции, нанес удар по автомобилю на трассе возле города Саракиб на востоке провинции Идлиб. Поступают сообщения о жертвах среди гражданских лиц.

Необходимо отметить, что это уже не первый случай, когда ВВС коалиции поражают мирные цели: сама коалиция ранее признала, что как минимум 188 мирных жителей погибли в результате авиаударов, нанесенных ей в Сирии и Ираке.

Провинция Ракка

Бойцы «Национальных сил обороны» (NDF)******   успешно завершили операцию по окружению крупной группировки боевиков ИГ на западе провинции Ракка в районе населенного пункта Керманко, существенно продвинувшись в операции по освобождению провинции от террористов.

Провинция Хама

Обстановка в провинции Хама остается напряженной. ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям боевиков в районе города Кафр-Зита.

Ирак

Правительственные войска и их союзники сумели вернуть себе контроль над утерянным ранее районом Ас-Садик в восточной части Мосула. Террористы ИГ понесли большие потери. Источники сообщают, что иракская армия в настоящий момент штурмует университет Мосула. Иракское командование в свою очередь заявило, что под контролем правительственных войск находятся 80% территорий восточного Мосула, между тем как боевики ИГ изо всех сил стараются удержать районы в западной части города на правом берегу Тигра.

Кроме того, в Мосуле в результате удара ВВС Ирака был ликвидирован Абу Аббас Аль-Курейши, известный также как Абу Аль-Хатиб Ас-Сауди, советник лидера ИГ Абу Бакра аль Багдади.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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