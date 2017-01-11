Петербургская полиция пресекла «революцию» у Исаакиевского собора

В Избранное

Санкт-Петербург, 11 января. Петербургская полиция разогнала акцию протеста, которая проходила возле стен Исаакиевского собора. Манифестанты выступали против передачи собора церкви и пытались развернуть баннеры с текстом «Не РПЦ» на одной из колоннад.

По словам полицейских, ни один из гражданских активистов задержан не был — манифестанты согласились оставить баннеры и покинуть Исаакиевскую площадь после беседы со стражами правопорядка, передает ТАСС.

Напомним, что ранее председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин призвал петербуржцев «не строить баррикад и не устраивать революций» в связи с переходом Исаакиевского собора к церкви.