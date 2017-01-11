Бойцы военной базы РФ в Абхазии прошли «виртуальную» подготовку

Сухум, 11 января. Около пяти тысяч бойцов российской военной базы в Абхазии прошли обучение на компьютерных тренажерах.

Военная база оснащена десятью тренажерами для обучения гранатометчиков РПГ-7, зенитчиков ПЗРК «Игла» и экипажей танков Т-90А. Тренажеры создают для бойцов виртуальную обстановку, имитирующую любые географические и климатические условия, а также различные времена года и суток. Тренажерные комплексы отслеживают траекторию полета гранаты или ракеты и определяют точность попадания. Подобное обучение позволяет экономить при тренировке боеприпасы, моторесурсы и ГСМ.