Ученые раскрыли тайну ядра Земли

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Токио, 11 января. Японские геофизики разгадали элемент химического состава ядра Земли, который ранее был неизвестен ученым.

Ученым удалось установить, что ядро Земли состоит на 85% из железа и на 10 % – из никеля. Однако оставшиеся 5% оставались им неизвестными.

Японским геофизикам удалось выяснить, что это кремний. Версия была экспериментально подтверждена. Однако специалисты заметили, что в земном ядре могут находиться и другие химические элементы.

Ранее ученые разглядели на поверхности Луны 130-метровый предмет, который напоминает позвоночник животного. Во время следующих экспедиций на спутник Земли специалисты планируют изучить найденный предмет подробнее.