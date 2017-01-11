Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией борьбу с терроризмом

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Москва, 11 января. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар посетил российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом в среду проинформировала пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, Халифа Белкасим Хафтар принял участие в видеоконференции, в ходе которой он обсудил с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу борьбу с терроризмом.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, министр обороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал высказывания главы Пентагона Эштона Картера, посвященные борьбе с терроризмом в Сирии.

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