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Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией борьбу с терроризмом
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    Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией борьбу с терроризмом

    18:12  11 Января 2017
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    Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией борьбу с терроризмом

    Москва, 11 января. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар посетил российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом в среду проинформировала пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

    Кроме того, Халифа Белкасим Хафтар принял участие в видеоконференции, в ходе которой он обсудил с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу борьбу с терроризмом.

    Как ранее сообщало агентство URA.RU, министр обороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал высказывания главы Пентагона Эштона Картера, посвященные борьбе с терроризмом в Сирии.

    Читайте по теме: Озеров: Уход «Адмирала Кузнецова» из сирийских вод — акт доброй воли России

    Автор: Алексей Громов
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