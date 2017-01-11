Уникального моллюска-хамелеона назвали в честь Дэвида Боуи

Москва, 11 января. Испанские ученые обнаружили на побережье Гаваны ранее неизвестного науке голожаберного моллюска, который может менять цвет, что нетипично для морских беспозвоночных. Моллюска назвали в честь знаменитого артиста Дэвида Боуи, которого не раз называли «хамелеоном рок-музыки».

Новый вид зарегистрировали под названием Jorunna davidbowiei. Результаты исследования необычного моллюска опубликованы в испанском научном журнале Vieraea. Обнаруженный моллюск в спокойном состоянии белого цвета и почти прозрачный. Но если его потревожить, он становится серого или розового цвета.

Первые образцы Jorunna davidbowiei обнаружили в многолюдном месте, возле Национального океанариума Кубы, где хранились долгие годы. Ученые сопоставили данный экспонат с двумя образцами, хранившимися в Институте океанологии Кубы, после чего им удалось выловить живого представителя вида в Мексиканском заливе. Над существом провели эксперименты. Таким образом, удалось подтвердить гипотезу о том, что этот моллюск представляет собой новый вид голожаберного. Таким образом они стали первооткрывателями.