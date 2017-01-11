Ученые: Солнце похитило у другой звезды «планету икс»

Москва, 11 января. Астрофизики представили новые доказательства того, что загадочная «планета икс» на окраинах Солнечной системы сформировалась в другой звездной системе.

Найденная в январе прошлого года загадочная планета икс, являющаяся девятой в Солнечной системе, могла быть «беглянкой» из другой звездной системы. По словам астрофизика Джеймса Веспера из университета штата Нью-Мексико, эту планету притянуло к себе мощное светило — Солнце. Ученые оценивают массу планеты икс в десять раз превышающую массу Земли.

Исследователи полагают, что полный оборот вокруг Солнца небесное тело совершает за 15 тысяч лет. Ряд ученых рассматривает странное движение ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера как свидетельство существования девятой планеты.