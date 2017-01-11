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Ученые: Солнце похитило у другой звезды «планету икс»
Общество

Ученые: Солнце похитило у другой звезды «планету икс»

Сегодня 17:58
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Ученые: Солнце похитило у другой звезды «планету икс»

Москва, 11 января.  Астрофизики представили новые доказательства того, что загадочная «планета икс» на окраинах Солнечной системы сформировалась в другой звездной системе.

Найденная в январе прошлого года загадочная планета икс, являющаяся девятой в Солнечной системе, могла быть «беглянкой» из другой звездной системы. По словам астрофизика Джеймса Веспера из университета штата Нью-Мексико, эту планету притянуло к себе мощное светило — Солнце. Ученые оценивают массу планеты икс в десять раз превышающую массу Земли.

Исследователи полагают, что полный оборот вокруг Солнца небесное тело совершает за 15 тысяч лет. Ряд ученых рассматривает странное движение ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера как свидетельство существования девятой планеты.

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Ирина Селезнева
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