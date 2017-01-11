Ученые разработали тест на смерть, продлевающий жизнь

Вашингтон, 11 января. Группа американских и швейцарских ученых разработала тест на смерть, предсказывающий, кто из госпитализированных с сердечно-сосудистыми заболеваниями людей может умереть в ближайшее время или через несколько лет.

Данный тест на смерть анализирует уровень содержания в крови молекулы триметиламиноксида (ТМАО), образующейся в ЖКТ. Повышенное содержание ТМАО может обернуться развитием различных серьезных заболеваний, некоторые из них представляют большую опасность для человеческого здоровья.

Ученые утверждают, что их методика со зловещим названием поможет людям выжить, если результаты теста были неутешительными. Во-первых, в таком случае пациенты будут уделять больше внимания своему самочувствию и придерживаться здорового образа жизни.

Во-вторых, по словам авторов исследования, людям могут назначить препараты для понижения содержания ТМАО в организме. При этом ученые подчеркивают, что тест не может предсказать с абсолютной точностью смерть человека.